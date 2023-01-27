أميركا وبايدن
بايدن يعين رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض
يخلف جيف زينتس رون كلاين الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيين جيف زينتس رئيساً لموظفي البيت الأبيض، بينما يستعد الرئيس لخوض اقتراع لإعادة انتخابه قريباً.
وجيف زينتس هو أحد التكنوقراط من ذوي الخبرة، وقد ترأس استجابة إدارة بايدن لجائحة كورونا.
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ويخلف زينتس، رون كلاين، وهو عضو قديم في مجموعة بايدن السياسية، قدم استقالته الأسبوع الماضي.
ويعتبر هذا التغيير هو الأول الرئيسي لموظفين في إدارة لديها أدنى معدل دوران في أعلى مراتبها وفي مجلس الوزراء.
وقال بايدن في بيان: "أنا واثق من أن جيف سيواصل مثال رون للقيادة الذكية والثابتة، حيث نواصل العمل الجاد كل يوم".
وكان كلاين قد قال في خطاب استقالته إلى بايدن، إن هذا هو "الوقت المناسب" للتغيير.
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