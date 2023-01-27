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FILE PHOTO: Jeff Zients, U.S. President-elect Biden's choice to be coronavirus disease (COVID-19) czar to oversee the response to the pandemic, addresses a news conference as Biden listens at his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., December 8, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
جيف زينتس
أميركا وبايدن

بايدن يعين رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض

يخلف جيف زينتس رون كلاين الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي

العربية.نت
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيين جيف زينتس رئيساً لموظفي البيت الأبيض، بينما يستعد الرئيس لخوض اقتراع لإعادة انتخابه قريباً.

وجيف زينتس هو أحد التكنوقراط من ذوي الخبرة، وقد ترأس استجابة إدارة بايدن لجائحة كورونا.

ويخلف زينتس، رون كلاين، وهو عضو قديم في مجموعة بايدن السياسية، قدم استقالته الأسبوع الماضي.

رون كلاين
رون كلاين
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ويعتبر هذا التغيير هو الأول الرئيسي لموظفين في إدارة لديها أدنى معدل دوران في أعلى مراتبها وفي مجلس الوزراء.

وقال بايدن في بيان: "أنا واثق من أن جيف سيواصل مثال رون للقيادة الذكية والثابتة، حيث نواصل العمل الجاد كل يوم".

وكان كلاين قد قال في خطاب استقالته إلى بايدن، إن هذا هو "الوقت المناسب" للتغيير.

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