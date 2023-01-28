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Michael Minihan
الجنرال مايكل مينيهان
أميركا و الصين

جنرال أميركي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين عام 2025

الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو دعا عناصره للاستعداد للقتال مع الصين.. بسبب تايوان

واشنطن – فرانس برس
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حذّر جنرال أميركي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح بسبب تايوان، داعياً عناصره للاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.

وكتب الجنرال مايكل مينيهان، المنتمي إلى سلاح الجو، في مذكّرة داخلية أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون صحّتها: "آمل بأن أكون مخطئاً. حدسي يخبرني أنّنا سنُقاتل في عام 2025".

وقال الجنرال مينيهان إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "لديه في الوقت نفسه فريق ودافع وفرصة في العام 2025"، مؤكداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سبباً" للتحرّك.

تدريبات للجيش الصيني قرب تايوان في أغسطس الماضي وسط التوتر مع واشنطن
تدريبات للجيش الصيني قرب تايوان في أغسطس الماضي وسط التوتر مع واشنطن

واعتبر أن السباق الرئاسي المقبل للوصول إلى البيت الأبيض سيوفر أيضاً للصين فرصة وجود "أميركا مشتّتة".

ودعا الجنرال مينيهان في هذه المذكّرة قواته إلى التدرّب على القتال، خصوصاً من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو "الرأس".

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يذكر أن الصين أجرت في أغسطس الماضي مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوة، رداً على زيارة للجزيرة أجرتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك.

وتعتبر الصين أن الجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وهي تنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعماً عسكرياً في مواجهة بكين.

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