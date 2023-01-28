مقطع فيديو جديد يكشف عن قرب تفاصيل الاعتداء بمطرقة على زوج بيلوسي

كشف مقطع فيديو جديد تفاصيل عن قرب لواقعة الاعتداء العنيف، الذي وقع في شهر أكتوبر، ضد بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، بحسب ما نشرته شبكة CBS News الأميركية.

تم بث المقطع للعامة بعد إصدار قاضي المحكمة العليا في سان فرانسيسكو ستيفن مورفي قرارًا مفاداه أنه لا يوجد سبب للإبقاء على اللقطات سرية، خاصة بعد أن قام المدعون بتشغيلها في جلسة علنية خلال جلسة استماع أولية الشهر الماضي.

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ضربات بالمطرقة على الرأس

ويظهر في الفيديو رجال الشرطة وهم يقتربون من المنزل ويطرقون على الباب الأمامي. بعد بضع ثوان، يتم فتح الباب الأمامي، ويظهر بول بيلوسي واقفًا إلى جانبه رجل آخر، عُرف لاحقًا باسم ديفيد دي بيب، بينما يقبض كلا منهما على ذراع مطرقة.

WATCH: Paul Pelosi Attack Footage pic.twitter.com/OrmtnO7FC1 — Breitbart News (@BreitbartNews) January 27, 2023



في مقطع الفيديو، يتبادل رجال الشرطة بضع كلمات مع الرجلين، ثم يرون المطرقة عندئذ يطلبون من دي بيب إسقاط السلاح. ويرفض دي بيب الاستجابة لهم، مسددًا ضربات بالمطرقة لبيلوسي.

ثم اقتحم رجال الشرطة المنزل وتم شل حركة دي بيب في حين يظهر بيلوسي منكبًا على وجهه دون حراك على الأرض.

طلب النجدة

أصيب بيلوسي، البالغ من العمر 82 عامًا، بكسر في الجمجمة وإصابات في ذراعيه ويديه، وخضع لعملية جراحية بعد الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر في منزل الزوجين في سان فرانسيسكو. يُزعم أن دي بيب، البالغ من العمر 42 عامًا، اقتحم المنزل حوالي الساعة 2 صباحًا وطالب بمعرفة مكان نانسي بيلوسي، ونجح بول بيلوسي في الاتصال بالشرطة طالبًا النجدة.

مقطع فيديو إضافي

قال قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت في أكتوبر: "لاحظ ضباطنا السيد بيلوسي والمشتبه به يمسكان بمطرقة". "سحب المشتبه به المطرقة بعيدًا عن السيد بيلوسي واعتدى عليه بعنف."

كما أصدرت العليا في سان فرانسيسكو اليوم الجمعة مقتطفات من لقطات أمنية التقطتها كاميرا خارج منزل بيلوسي. تُظهر المشتبه به وهو يتجول في حديقة المنزل، ويحدق في الداخل، ويجلس في الفناء قبل أن يرتدي زوجًا من القفازات، ويضرب بمطرقة على باب أو نافذة متسللًا إلى داخل المنزل.

"تكسير ركبتي" نانسي بيلوسي

وقالت السلطات إن دي بيب كان ينوي اختطاف نانسي بيلوسي وأخبر الضباط أنه يريد "كسر ركبتيها". كانت نانسي بيلوسي عضوة الكونغرس في واشنطن العاصمة في ذلك الوقت. وأعلنت في الشهر التالي تنحيها عن زعامة الكتلة الديمقراطية ورئاسة مجلس النواب، على الرغم من بقائها كعضو في الكونغرس.

إنكار التهم

دفع دي بيب بأنه غير مذنب في ست تهم تشمل الشروع في القتل والسطو على المنازل والاعتداء بسلاح مميت وإساءة معاملة كبار السن والسجن الكاذب لأحد كبار السن وتهديد مسؤول عام وعائلته.

ربطات عنق ومطرقة

تقول سجلات المحكمة إن شرطة سان فرانسيسكو أنه تم العثور "ربطات عنق مضغوطة في غرفة نوم بيلوسي وفي الردهة بالقرب من الباب الأمامي لمنزل بيلوسي" كما تم العثور على "لفة شريط وحبل أبيض ومطرقة واحدة وزوج واحد من القفازات المطاطية والقماشية، ومجلة "في حقيبة ظهر دي بيب.

