رئيس "النواب الأميركي" يخطط لإبعاد إلهان عمر من لجان المجلس

يخطط رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، لإبعاد النائب آدم شيف والنائبة إلهان عمر والنائب أريك سوالويل من لجان الكونغرس. ويحتاج تمرير القرار إلى تصويت جميع أعضاء الحزب الجمهوري لاستبعادهم بشكل رسمي.

ويعارض بعض الجمهوريين استبعاد إلهان عمر من لجان الكونغرس.

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وأعلن النائب الجمهوري كين باك، الجمعة، أنه يعارض استبعاد النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ليصبح أحدث مشرع من الحزب الجمهوري يعارض مكارثي.

وقال باك لشبكة NBC ، يوم الجمعة: "أعتقد أنه لا ينبغي أن ننخرط في هذا الأمر، أنا أعارض تنحية عضوة الكونغرس عمر من اللجان".

وأضاف: "لدي قدر أقل من اليقين بشأن استبعاد عضوي الكونغرس شيف وسوالويل من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، لكن سأفكر في ذلك وأتخذ قرارًا".

ويمكن لمعارضة باك أن تسبب مشاكل لمكارثي، الذي وعد منذ فترة طويلة بإبعاد عمر من تلك اللجنة، وكذلك منع النواب آدم شيف وإريك سوالويل من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

ومنع مكارثي رسميًا شيف وسوالويل من عضوية لجنة الاستخبارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن الأمر سيستغرق تصويتًا كاملاً في مجلس النواب للموافقة على استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية.



ويقول جمهوريون إن تعليقات عمر السابقة تجاوزت الخط إلى معاداة السامية، ويجب أن تحرمها من المشاركة في اللجنة.

لكن يُنظر إلى استبعادها على أنه رد على الديمقراطيين الذين أزاحوا نواب الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين وبول جوسار من اللجان في عام 2021، بالإضافة إلى منع اثنين اختارهما مكارثي للجنة المختارة التي حققت في أحداث 6 يناير 2021.

وبأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لن يتمكن مكارثي من توفير سوى حفنة من الأصوات من أجل إبعاد إلهان عمر عن اللجنة، وتشير المعارضة الجمهورية حتى الآن إلى أنه قد يواجه مشكلة في تمرير قرار الاستبعاد.

وذكرت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز هذا الأسبوع أيضًا أنها تعارض إزاحة إلهان عمر. وقالت: "لن أؤيد هذه المهزلة".

كما أن النائبة الجمهورية نانسي ميس مترددة بشأن عزل إلهان عمر وأعربت عن عدم موافقتها على الفكرة. وقالت ميس للصحافيين صباح الأربعاء: "لن أكون منافقة لمجرد أن الجمهوريين يشكلون الأغلبية الآن".

وأفاد النائب الجمهوري ديفيد فالاداو هذا الأسبوع أنه لم يتخذ قرارًا بشأن إزاحة إلهان عمر، بينما لم يكشف النائب الجمهوري بريان فيتزباتريك عن خططه للتصويت وأشار إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بشأن إقالة إلهان عمر بعد. وما يزيد من تعقيد الموقف أن بعض الديمقراطيين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيدعمون أو يعارضون إبعاد إلهان عمر.

وما هو معروف حتى الآن هو أن النواب الديمقراطيين: جوش غوتهايمر وجاريد موسكوفيتز ولويس فرانكل رفضوا التعليق على الأمر، أو لم يتخذوا قرارهم، بحسب موقع أميركي.

وينتظر غوتهايمر نص قرار الإبعاد قبل التعليق عليه. وذكر موسكوفيتز أنه سيقرر عند طرح القرار للتصويت.



ودانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في اجتماعها، الجمعة، معاداة السامية، وعلى وجه التحديد دانت اللجنة شخصيات متعددة بما في ذلك مغني الراب يي والقومي الأبيض نيك فوينتيس والنائبة إلهان عمر.