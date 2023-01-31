أميركا تفرض قيودا على 7 كيانات إيرانية بسبب دعمها لروسيا

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير الماضي.

من جهتها نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

ويشير مسؤولو أوكرانيون وأميركيون إلى أن طهران تستعد أيضا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية.