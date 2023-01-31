بايدن: لن نزود أوكرانيا بمقاتلات إف 16

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للهجوم الروسي.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن "كلا".

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وكانت دول غربية قد وافقت أخيرا هذا الشهر على تزويد أوكرانيا دبابات متطورة تعد الأقوى في جيوش دول حلف شمال الأطلسي.

وأعطى هذا الدعم الأمل لكييف بحصولها قريبا على طائرات حربية من طراز إف-16 لتعزيز قواتها الجوية، لكن القضية لا تزال قيد البحث في الغرب.

طائرات مقاتلة

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم أنّ تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي للهجوم الروسي هو "أمر غير مستبعد"، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردّاً على سؤال بشأن إمكان تلبية طلب كييف تزويدها طائرات مقاتلة "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ، لكن إذا تم استيفاء ثلاثة معايير".

وأضاف "الأول هو فائدة وجدوى مثل هذه الإمدادات للجيش الأوكراني، لا سيما من حيث مدة تدريب الأفراد. المعيار الثاني هو أن الإمدادات لن تصعد الوضع. ما نقدمه يجب ألا يؤثر على الأراضي الروسية، بل يجب أن يحمي أوكرانيا. المعيار الثالث هو أن هذه الإمدادات لا يجب أن تضعف قدراتنا الدفاعية

إلى ذلك، أكد ماكرون أن فرنسا ترى أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.

وفي ديسمبر أعدّ "معهد كيل للاقتصاد العالمي"، وهو مركز أبحاث ألماني، دراسة احتلّت فيها الولايات المتّحدة المرتبة الأولى وفرنسا المرتبة العاشرة، خلف المملكة المتّحدة وبولندا وألمانيا، في ترتيب داعمي أوكرانيا بالأسلحة.