أميركا تستهدف شبكة روسية عالمية للتهرب من العقوبات

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على 22 فرداً وكياناً في دول متعددة تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بشبكة عالمية تدعم روسيا للتهرب من العقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الخطوة، التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، جزء من جهود أميركية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.

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واستهدف الإجراء الأميركي شبكة للتهرب من العقوبات قالت وزارة الخزانة إنها بقيادة روسيا وتاجر السلاح إيغور زيمنكوف الذي يتخذ من قبرص مقراً له واستهدفته العقوبات اليوم الأربعاء هو وابنه جوناتان.

وقالت الوزارة إن الشبكة تجري مشروعات متعلقة بقدرات روسيا الدفاعية بما في ذلك إمدادات الأجهزة التكنولوجية المتطورة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتهم واشنطن أعضاء في الشبكة أيضاً بدعم كيانات دفاعية روسية مملوكة للدولة وفُرضت عليها عقوبات.