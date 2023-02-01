ديسانتس يرد على ترمب: لقد تم إعادة انتخابي بأعلى نسبة أصوات

رد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري ديسانتس يوم الثلاثاء على انتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب ، قائلاً إنه على عكس محاولة الرئيس السابق لعام 2020 لقد تم إعادة انتخابه من قبل الناخبين.

وقال ديسانتس يوم الثلاثاء في حدث حول تاريخ التعليم ردًا على سؤال حول هجمات ترمب الأخيرة.

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ليرد قائلا "الشيء الجيد هو أن الناس قادرون على إصدار حكم على ذلك: سواء أعادوا انتخابك أم لا." وقال ديسانتيس: "يسعدني أن أقول في حالتي ، إننا لم نفز بإعادة انتخابنا فحسب ، بل لقد فزنا بأعلى نسبة من الأصوات التي حصل عليها أي مرشح جمهوري للحاكم في تاريخ ولاية فلوريدا". وأضاف: "ما أود قوله هو أن هذا الحكم صدر عن شعب ولاية فلوريدا".

وقال ديسانتس والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يفكر في الترشح للرئاسة في 2024 "إنه اعتاد على الهجمات المستمرة من المنافسين السياسيين".

وتأتي تصريحاته بعد أيام من قيام ترامب الذي أطلق بالفعل حملة محاولة إعادة انتخابه عام 2024 بمهاجمة حاكم فلوريدا خلال فعاليات حملته الانتخابية يوم السبت. وفي مقابلات مع المراسلين على متن طائرته هذا الأسبوع في نيو هامبشاير وساوث كارولينا انتقد ترامب ديسانتس ووصفه بأنه "غير مخلص" واتهمه بتغيير آرائه بشأن لقاحات كورونا.



وقال ترمب " لقد تم إغلاق فلوريدا في الواقع لفترة طويلة جدًا : "تذكر أنه أغلق الشواطئ وكل شيء آخر". أتعلم؟ إنهم يحاولون إعادة كتابة التاريخ ".



وخلال مائدة مستديرة مع المتشككين في لقاح كوفيد الشهر الماضي ، دعا ديسانتس المحكمة العليا بالولاية إلى حث هيئة محلفين كبرى للتحقيق فيما إذا كانت شركات الأدوية قد ضللوا بشكل إجرامي سكان فلوريدا بشأن الآثار الجانبية للقاحات.

وتراجع ديسانتس والذي كان ذات يوم مدافعا قويا عن اللقاحات عن هذه الدعوة لاحقًا.وبحلول يناير رفض القول ما إذا كان قد حصل على جرعة معززة.

وفي سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم ترامب على ديسانتس بفارق 19 نقطة أو أكثر. لكن هناك دلائل على أن دعم ترامب قد تضاءل في أجزاء من البلاد ، وأظهر استطلاع أجرته جامعة نيو هامبشاير صدر هذا الأسبوع أن ديسانتس يقود ترامب بنسبة 42 في المائة إلى 30 في المائة. وتقيم نيو هامبشاير تقليديًا أول انتخابات أولية في البلاد ، بعد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا.