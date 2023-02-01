رئيس "النواب" الأميركي: لدي الأصوات اللازمة لعزل إلهان عمر

يبدو أن دعوات الجمهوريين لإقالة إلهان عمر تكتسب زخمًا حيث، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ اليوم الأربعاء.

وأكد مكارثي نفسه لشبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

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ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تعهد الجمهوري من كاليفورنيا بسحب الديموقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل وإلهان عمر من مهام اللجان في الكونغرس.

والآن، يشعر مكارثي وقيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالتفاؤل بأنهم سيحصلون على أصوات كافية يوم الأربعاء لإقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية، على الرغم من الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الحزب في الكونغرس.

وسيستغرق الأمر أقل من مجموعة من المنشقين حتى لا يتم تمرير اقتراح عزل إلهان عمر، لكن يبدو أن مكارثي وقيادات الحزب نجحوا في إقناع الجمهوريين في مجلس النواب الذين ترددوا في البداية في دعم هذه الخطوة.

وقالت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز التي عارضت في البداية إقالة عمر، قائلة إن المبادرة تفتقر إلى "الإجراءات القانونية السليمة"، إنها مستعدة الآن لتأييد القرار حيث أضاف مكارثي "الإجراءات القانونية الواجبة" إليه.

لكن عضوان جمهوريان آخران في مجلس النواب وهما نانسي ميس وكين باك من كولورادو قالا إنهما سيعارضان تنحية إلهان عمر من اللجنة. ومن المتوقع أن يعارض الديمقراطيون في مجلس النواب، الذين أدانوا بشدة قرار طرد ممثلة مينيسوتا من اللجنة هذه الخطوة.

ويطالب القرار الذي صدر الثلاثاء بإقالة عمر بسبب بعض التصريحات المثيرة للجدل عن اليهود ومعاداة السامية، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي قال كثيرون على جانبي الطيف السياسي إنها معادية للسامية.

ووفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، سيتم تقديم قرار إزالة إلهان عمر بعد الموافقة على قرار آخر لتحديد الخطوط العريضة التي تختارها لجنة كل حزب.

وتأتي الدعوات لإقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في نفس الوقت الذي تم فيه تكليف الجمهوريين مارجوري تايلور جرين وبول جوسار من ولاية أريزونا بعد عزلهما من اللجان على مدار العامين الماضيين بسبب وجهات نظرهم المثيرة للجدل وأنشطتهم عبر الإنترنت.

ويصف الديموقراطيون قرار عزل إلهان عمر بالنفاق حيث تم تعيين الجمهوري جورج سانتوس في لجنتين على الرغم من تورطه في فضائح حول الكذب حول العديد من جوانب سيرته الذاتية وحياته المهنية.

وقال سانتوس، الذي قاوم دعوات الاستقالة من عدة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء إنه سيوقف مهام لجنته "حتى يتمكن من توضيح كل شيء".