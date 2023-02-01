نيكي هايلي تخطط لإعلان الترشح كأول جمهورية تواجه ترمب

تخطط نيكي هايلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، للإعلان عن ترشحها للرئاسة لتكون بذلك أول منافس جمهوري مُعلن لدونالد ترمب في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون تحركاتهم، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية.

ويمكن أن تطلق هايلي مقطع فيديو يشير إلى قرارها هذا الأسبوع، وهي استراتيجية، كما وصفها العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط تهدف إلى زيادة الحضور والحماس من أجل حدث إعلان شخصي في الأسابيع المقبلة.

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وتخطط هايلي للإعلان رسميًا عن ترشحها في تشارلستون في 15 فبراير، وفقًا لمصادر تم إطلاعها على الخطط، وهو تاريخ تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة صحيفة Post and Courier في تشارلستون، كارولينا الجنوبية.

ويعود قرار هايلي بالدخول إلى السباق إلى الإستراتيجية الأكثر حذراً التي اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعي للإسراع في استعداداتهم.

وقال مستشارو هؤلاء الجمهوريين الذين تحدث كثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن هناك حذرًا من أن يصبحوا هدفًا مبكرًا للرئيس السابق دونالد ترمب.

وأعرب بعض المستشارين أيضًا عن أملهم في أن يواجه حاكم فلوريدا رون ديسانتس، الذي اتخذ خطوات أولية نحو الترشح، تدقيقًا مبكرًا بسبب استطلاعات الرأي الوطنية المرتفعة له حيث يمكن للتدقيق أن يخدم مصلحتهم.

وأضافوا أن هناك شعورًا عامًا في دوائرهم بأن هناك وقتًا كافيًا لمعرفة المزيد حول كيفية سير السباق وحماس المتبرعين والحصول على بطاقات الاقتراع وبناء البنية التحتية للحملة.