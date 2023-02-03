البنتاغون: ندرس خيارات التعامل مع المنطاد الصيني

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها تدرس خيارات التعامل مع المنطاد الصيني.

وقالت، الجمعة، إنها أجرت تقييماً حول طبيعة المنطاد، مؤكدة أنه لا يشكل تهديداً على الناس في الأرض، لافتة إلى أنه يحلق على ارتفاع أكثر من 60 ألف قدم.

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فيما أردفت: "نعلم أن المنطاد الصيني لديه القدرة على المناورة".

كما أوضحت: "لا نستطيع حالياً إسقاط المنطاد نظراً لكبر حجمه والأضرار التي سيتسبب بها"، مضيفة أنه سيبقى في الأجواء الأميركية لبضعة أيام.

من جانبها، قالت الخارجية الأميركية لـ"العربية"، إنها تعتبر المنطاد الصيني ذا طبيعة تجسسية.

منطاد مدني

جاء ذلك بعد أن أعربت بكين، الجمعة، عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول، المجال الجوي الأميركي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم "عن غير قصد".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن "المنطاد من الصين. إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية"، مضيفة أن "الجانب الصيني يأسف لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة"، وفق فرانس برس.

"بسبب تيار الرياح الغربية"

كما أردفت أن المنطاد خرج عن مساره المحدد بسبب تيار هوائي، موضحة أنه "بسبب تيار الرياح الغربية وفي ظل قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي، انحرف المنطاد بعيداً عن المسار المحدد له".

كذلك شددت على أن "الجانب الصيني سيواصل التواصل مع الجانب الأميركي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع والناجم عن قوة قاهرة".

وكانت بكين قد أكدت في وقت سابق، أنها "تتحقق" من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص.

صور مباشرة للمنطاد الصيني في سماء أميركا pic.twitter.com/WkonBoFUPI — العربية (@AlArabiya) February 3, 2023

يذكر أن البنتاغون كان أعلن، الخميس، أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين قبل أيام من زيارة نادرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين الأحد والاثنين المقبلين.

إلا أن مسؤولاً أميركياً أفاد الجمعة بأن بلينكن أرجأ الزيارة بسبب المنطاد.