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iStockالصين أميركا (تعبيرية من آيستوك)

منطاد تجسس صيني يحلق فوق أميركا.. والبنتاغون يتعقبه

دبي - العربية.نت
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أعلن البنتاغون الخميس أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.

وبناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

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