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بايدن (فرانس برس)

بايدن تعليقاً على إسقاط المنطاد: أميركا ستتولى أمره

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.

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وناقش بايدن الخيارات مع القادة العسكريين منذ أن تم إطلاعهم على البالون يوم الثلاثاء. وحذر مستشاروه من إطلاق النار عليه فوق الأرض، لأن الحطام قد يسقط على الناس أو المنازل.

وكان بايدن يتحدث في مطار في سيراكيوز بنيويورك حيث يزور عائلته.

امتنع عن الرد

وامتنع الرئيس الأميركي عن الرد على سؤال حول هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة.

فعند سؤاله متى وكيف سيتعامل مع المنطاد، تجاهل بايدن الصحافية وابتعد عن المنصة.

البالون الصيني بالأجواء الأميركية (أ ب)
البالون الصيني بالأجواء الأميركية (أ ب)

يذكر أن البنتاغون كان أعلن، الخميس، أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

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