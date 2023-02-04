لحظة إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية

بعد 48 ساعة من الترقب، أسقطت الولايات المتحدة اليوم السبت، المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، فيما ستبدأ عملية استعادة الحطام.

وتتابع البارجة USS CARTER HALL مكان سقوط حطام المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي.

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وقبيل إسقاط المنطاد، أظهرت مشاهد استهداف المنطاد لإسقاطه من سماء الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أعلنت أنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي" وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها "أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية".

"سنتولى الأمر"

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.

تحذيرات من إطلاق النار

وناقش بايدن الخيارات مع القادة العسكريين منذ أن تم إطلاعهم على البالون يوم الثلاثاء. وحذر مستشاروه من إطلاق النار عليه فوق الأرض، لأن الحطام قد يسقط على الناس أو المنازل.

وكان بايدن يتحدث في مطار في سيراكيوز بنيويورك حيث يزور عائلته.

امتنع عن الرد

وامتنع الرئيس الأميركي عن الرد على سؤال حول هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة.

فعند سؤاله متى وكيف سيتعامل مع المنطاد، تجاهل بايدن الصحافية وابتعد عن المنصة.

يذكر أن البنتاغون كان أعلن، الخميس، أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.