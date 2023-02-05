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حريق قطار أوهايو
حريق قطار أوهايو

حريق هائل بخروج قطار عن مساره.. وتجمد مياه الإطفاء

دبي - العربية.نت
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خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية السبت.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره مساء الجمعة في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

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دوي انفجارات

فيما سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع.

كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

إجلاء نحو ألفي شخص

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، أي نحو نصف سكان شرق فلسطين، بإخلاء منازلهم. وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.

وكتب رئيس بلدية شرق فلسطين في رسالة نُشرت على فيسبوك "لا يمكننا أن نقول ما يكفي عن الحاجة إلى الابتعاد عن موقع الحادث".

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