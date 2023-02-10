المدعي الخاص للتحقيق حول ترمب يستدعي بنس للشهادة

استدعى المدعي الخاص المكلف بالتحقيق حول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، خصوصا حول دور ترمب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس.

وقالت محطة "إيه بي سي" إن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس".

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ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترمب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان ترمب مارس علنا ضغوطا على بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

ودان بنس، الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، هذه الأعمال، معتبرا أنها "غير مسؤولة"، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول ترمب، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري ترمب، وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.