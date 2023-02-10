الولايات المتحدة تسقط جسماً مجهولاً حلّق فوق ألاسكا

أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن "جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض مساء الجمعة بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية".

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وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يتم التأكد ما إذا كان هذا الجسم منطاداً أم لا، لكنه كان يتحرك على ارتفاع يجعله تهديداً محتملاً للطائرات المدنية، وفقاً لموقع "نيويورك تايمز".

من جهته، أوضح كيربي أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد"، مضيفاً أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم.

وقال إن الجسم أُسقط فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا، بواسطة طائرة مقاتلة. وأضاف أن جهود استعادة الأنقاض جارية.

هذا وقال مسؤول أميركي لوسائل إعلام محلية إنه "لا توجد مؤشرات مؤكدة على وجود تهديد عسكري" للأشخاص الموجودين على الأرض من الهدف. وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كانت هناك أي معدات مراقبة على متن هذا الجسم الذي تم إسقاطه.

ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أميركية بإسقاط منطاد تجسس صيني كان قد حلّق فوق الولايات المتحدة.

ووصف أحد المسؤولين الوضع الحلي مع الجيم الجديد الذي تم إسقاطه بأنه "سريع الحركة" ولا يزال يتطور. وقال المسؤول إنه ليس من الواضح ما إذا كان الجسم من قوة معادية أو عملية تجارية أو بحثية ضلت طريقها.

وكان اختراق المجال الجوي الأميركي قصيراً نسبياً، وفقاً للمسؤولين، وهذا أحد أسباب عدم تمكنهم من تحديد نوع الجسم على الفور.