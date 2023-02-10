بايدن: لست مستعداً الآن لاتخاذ قرار الترشح للانتخابات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه غير مستعد بعد لاتخاذ قرار بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال بايدن خلال مقابلة مع قناة "تيليموندو"، نشرت اليوم الجمعة: "لست مستعدا حتى الآن لاتخاذ هذا القرار".

مادة اعلانية

كما نفى وجود أي دافع خفي وراء هذه التصريحات في رده عن سؤال حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه لم يسمع أي تصريحات تشكك في مستقبله السياسي بسبب عمره من قبل مساعديه في الحزب الديمقراطي.

وأضاف الرئيس الأميركي: "يسعدني السياق الذي تسير حسبه الأمور، وسعيد بالطريقة التي يتم تقبلي بها".

هذا وأفادت وكالة "رويترز" في نهاية يناير، أن بايدن يستعد للإعلان عن قراره النهائي بشأن إعادة انتخابه لمنصب رئيس البلاد، ويعتزم تكثيف جمع التبرعات للحملة الانتخابية في الأشهر المقبلة.

بايدن: المنطاد الصيني لم يخترق الأمن القومي

وحول العلاقات مع الصين، أعلن بايدن خلال نفس المقابلة التلفزيونية، أن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي للبلاد، انتهك القوانين الدولية، لكن بشكل عام لم تشكل الحادثة اختراقا خطيرا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال بايدن: "في أي حال، هذا ليس انتهاكا خطيرا، ولكنه انتهاك للقانون الدولي ومجالنا الجوي، أما بالنسبة لمجالنا الجوي فنحن نفعل ما نريد هناك".

وأشار الرئيس الأميركي أيضا إلى أنه أراد إسقاط المنطاد "في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أن الجيش الأميركي اتخذ "قرارا حكيما" عندما أسقطه فوق المياه.

وقامت القوات الأميركية بإسقاط المنطاد الصيني يوم 4 فيراير، قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بتعليمات من الرئيس بايدن، فيما أعربت الخارجية الصينية عن احتجاجها الشديد بهذا الخصوص.

وكانت الخارجية الصينية قد أوضحت في وقت سابق، أن المنطاد الصيني يستخدم لأغراض مدنية ولأبحاث الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن المنطاد انحرف عن مساره بسبب الرياح الشديدة.