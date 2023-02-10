اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Rep. Angie Craig, D-Minn., speaks during a news conference on Capitol Hill on June 24, 2020, in Washington. Craig was assaulted in her Washington apartment building on Thursday, Feb. 9, 2023, her chief of staff said, but added that there was no evidence that the attack was politically motivated. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)
النائبةى الأميركية أنجي كريغ

نائبة أميركية تتعرض لاعتداء في مصعد عمارتها

ممثلة ولاية مينيسوتا أنجي كريغ دافعت عن نفسها وأصيبت بكدمات فقط

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تتعافى النائبة الديمقراطية الأميركية أنجي كريغ، ممثلة ولاية مينيسوتا، بعد اعتداء تعرضت له في مقر إقامتها بواشنطن.

مسؤول أميركي: المنطاد الصيني كان يرصد الاتصالات ويحدد موقعها أميركا أميركا و الصين مسؤول أميركي: المنطاد الصيني كان يرصد الاتصالات ويحدد موقعها

وقال مدير مكتب المشرعة، نيك كو، إنه لا يوجد دليل على أن الدافع وراء الاعتداء سياسي.

وأضاف أنها تعرضت للاعتداء في مصعد المبنى السكني صباح الخميس موضحاً أنها دافعت عن نفسها وأصيبت بكدمات فقط.

واتصلت النائبة الديمقراطية برقم الطوارئ 911، وهرب المعتدي.

وجاء الهجوم بعد اعتداء رجل على زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في منزلهما بسان فرانسيسكو في أكتوبر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استجابة من سكان لندن لجمع مواد إغاثية لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا استجابة من سكان لندن لجمع مواد إغاثية لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط