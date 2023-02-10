نائبة أميركية تتعرض لاعتداء في مصعد عمارتها

تتعافى النائبة الديمقراطية الأميركية أنجي كريغ، ممثلة ولاية مينيسوتا، بعد اعتداء تعرضت له في مقر إقامتها بواشنطن.

وقال مدير مكتب المشرعة، نيك كو، إنه لا يوجد دليل على أن الدافع وراء الاعتداء سياسي.

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وأضاف أنها تعرضت للاعتداء في مصعد المبنى السكني صباح الخميس موضحاً أنها دافعت عن نفسها وأصيبت بكدمات فقط.

واتصلت النائبة الديمقراطية برقم الطوارئ 911، وهرب المعتدي.

وجاء الهجوم بعد اعتداء رجل على زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في منزلهما بسان فرانسيسكو في أكتوبر الماضي.