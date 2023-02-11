بعد المنطاد.. واشنطن تضيف 6 شركات صينية للائحتها السوداء
منعت وزارة التجارة الأميركية هذه الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن
أضافت واشنطن الجمعة ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطاداً صينياً مجهزاً بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعةً تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن.
وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي السبت بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة.
وكانت بكين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أميركية أظهرت أنه كان مجهزاً بأدوات تجسس. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.
وقال نائب وزير التجارة دون غريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده".
وأضاف "لن نتردد في استخدام هذه اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".
-
الأمل يتجدد.. إنقاذ طفل بعد 120 ساعة تحت الأنقاض بتركياسُحب الطفل، الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة هاتاي التي تضررت جداً بسبب الزلزال العرب والعالم
-
محادثات بين المعارضين الإيرانيين بالخارج من أجل توحيد الصفشيرين عبادي: الجمهورية الإسلامية لا تزال موجودة بسبب خلافاتنا وعلينا أن نضع خلافاتنا جانباً حتى نأتي إلى صندوق الاقتراع إيران
-
كاتب خطابات بوتين السابق وأشهر مغنيات روسيا.. "عملاء"القضاء الروسي أضاف عباس غالياموف زيمفيرا رامازانوفا، بالإضافة للسياسي المعارض ديمتري غودكوف، إلى قائمة العملاء الأجانب العرب والعالم