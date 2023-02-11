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A jet flies by a suspected Chinese spy balloon as it floats off the coast in Surfside Beach, South Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Randall Hill
المنطاد الصيني يحلق فوق الولايات المتحدة
أميركا و الصين

بعد المنطاد.. واشنطن تضيف 6 شركات صينية للائحتها السوداء

منعت وزارة التجارة الأميركية هذه الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن

العربية.نت
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أضافت واشنطن الجمعة ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطاداً صينياً مجهزاً بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعةً تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن.

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي السبت بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة.

إسقاط بالون التجسس الصيني
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  • إسقاط بالون التجسس الصيني
  • إسقاط بالون التجسس الصيني
  • إسقاط بالون التجسس الصيني
(3 صور)
إسقاط بالون التجسس الصيني
إسقاط بالون التجسس الصيني
إسقاط بالون التجسس الصيني
إسقاط بالون التجسس الصيني
إسقاط بالون التجسس الصيني
إسقاط بالون التجسس الصيني
الولايات المتحدة تسقط جسماً مجهولاً حلّق فوق ألاسكا أميركا أميركا وبايدن الولايات المتحدة تسقط جسماً مجهولاً حلّق فوق ألاسكا

وكانت بكين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أميركية أظهرت أنه كان مجهزاً بأدوات تجسس. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.

وقال نائب وزير التجارة دون غريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده".

وأضاف "لن نتردد في استخدام هذه اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

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