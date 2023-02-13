أجسام من خارج الكوكب.. تصريح مفاجئ للدفاع الجوي الأميركي

بعد سلسلة من إسقاط أجسام مجهولة، صرح قائد القيادة الشمالية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية الجنرال جليندي فانهيرك الأحد أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

وعندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها الطائرات الحربية الأميركية بالكائنات الفضائية، قال: "لا أستبعد أي شيء.. سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك"، وفق رويترز.

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"تقييم كل تهديد"

كما أضاف أنه "في هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أي خطر محتمل غير معروف يقترب من أميركا الشمالية بمحاولة التعرف عليه".

بدوره ذكر مسؤول دفاعي أميركي آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بعد الإحاطة الإخبارية أن الجيش لم ير أي دليل يشير إلى أن أياً من تلك الأجسام من أصل خارج كوكب الأرض.

جسم له شكل ثماني الأضلاع

جاءت تصريحات الجنرال الأميركي خلال إحاطة في وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد أن أسقطت مقاتلة أميركية من طراز إف-16 جسماً له شكل ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

يشار إلى أن هذا كان ثالث جسم طائر مجهول الهوية تسقطه الطائرات الحربية الأميركية منذ الجمعة في أعقاب إسقاط ما يشتبه بأنه منطاد صيني في الرابع من فبراير، والذي وضع الدفاعات الجوية لأميركا الشمالية في حالة تأهب قصوى.