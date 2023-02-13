سائق شاحنة يدهس عدداً من المارة بنيويورك.. والشرطة توقفه

أعلنت شرطة نيويورك أنها أوقفت سائق شاحنة دهس عدداً من المارة في المدينة ما أسفر عن إصابة العديد منهم.

وأوضح مسؤول أمني أن الشاحنة انطلقت بسرعة عبر حي "باي ريدج" في بروكلين قبل أن توقفها الشرطة بالقرب من مدخل نفق يؤدي من بروكلين إلى مانهاتن، بحسب ما نقل موقع صحيفة "واشنطن بوست".

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فيما لم ترد تفاصيل أخرى على الفور، ولم يتمكن المسؤول من مناقشة تفاصيل التحقيق علناً وتحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أن خمسة من المارة على الأقل أصيبوا في الحادث الذي تزامن مع بدء محاكمة سيفولو سايبوف، الذي قتل ثمانية أشخاص في عام 2017 بعدما دهسهم بشاحنة.

ولم يتضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين.