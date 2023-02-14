إطلاق نار بالحرم الجامعي.. 3 قتلى وعدة إصابات في ميشيغان

أفادت السلطات في ولاية ميشيغان الأميركية ووسائل إعلام محلية هناك بأن إطلاق نار وقع في "جامعة ولاية ميشيغان"، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل ووقوع عدة إصابات وانتشرت الشرطة بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج بحثا عن مشتبه به.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية تذكر حول حدوث عنف مسلح، لكن شرطة الجامعة قالت على "تويتر" إنه تم إطلاق النار في موقعين.

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وأفادت "ذا ديترويت نيوز" The Detroit News، نقلا عن الشرطة بحدوث 3 وفيات مؤكدة على الأقل في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة على "تويتر": "هناك عدة إصابات مبلغ عنها". وقالت في وقت لاحق إنه تم نقل عدد لم تحدده من الضحايا إلى مستشفى قريب.

وقالت شرطة "جامعة ولاية ميشيغان" إنه تم إخلاء وتأمين العديد من مباني الحرم الجامعي بعد حوالي ساعتين من إطلاق النار لأول مرة في الحرم الجامعي.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

وبحسب شرطة الجامعة فإنّ "هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن". ولفتت الشرطة إلى أنّ المشتبه به "رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً".

من جهتها كتبت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير في تغريدة على "تويتر" أنّ "شرطة ولاية ميتشيغن وشرطة الجامعة وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وخدمات الطوارئ موجودة في موقع" إطلاق النار.