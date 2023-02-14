واشنطن تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني

انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل فبراير، حسب ما أفاد الجيش الأميركي، الاثنين.

وقالت قيادة أميركا الشمالية في بيان، إن "الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محدّدة، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل".

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وتقول واشنطن إنه ليس لديها شكّ في أنه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأميركية قبل عدة أيام من إسقاطه.

من جهتها، تؤكد بكين أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، خصوصاً للأرصاد الجوية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "اف 22" قبالة شواطئ ساوث كارولاينا، وتم على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت طائرات مقاتلة أميركية ثلاثة أجسام طائرة، أحدها فوق ألاسكا (شمال غرب) والآخر فوق يوكون في شمال غرب كندا، والثالث فوق بحيرة هورون الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

وأضافت واشنطن، الجمعة، ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطاداً صينياً مجهزاً بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن.

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، آلان إستيفيز، في بيان، إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا، ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

الصين: مناطيد أميركية حلقت فوق مجالنا الجوي

ومن جانبها، أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 مناطيد عالية الارتفاع أطلقتها الولايات المتحدة منذ مايو الماضي حلقت فوق مجالها الجوي والمجال الجوي لدول أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن المناطيد عالية الارتفاع "حلقت حول العالم ودخلت دون إذن المجال الجوي للصين ودول أخرى 10 مرات على الأقل".

ولم يكشف وانغ أسماء الدول الأخرى، وامتنع عن تحديد الجزء الذي اخترقته المناطيد من المجال الجوي الصيني، ولم يقدم صورا لإثبات الواقعة.

وقال وانغ، الاثنين، إن مناطيد أميركية دخلت المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وأضاف، الثلاثاء: "يتعين على الولايات المتحدة إجراء تحقيق شامل وتقديم تفسير للصين".

ونفت الولايات المتحدة الاتهام. وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون على تويتر، الاثنين، "أي ادعاء بأن الحكومة الأميركية تُسيّر مناطيد مراقبة فوق الصين غير صحيح".