مباحثات غير مباشرة بين أميركا وإيران لتبادل السجناء

ذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للأسرى.

وأضافت الشبكة أن كلا من قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات الجارية التي قالت إنها أحرزت تقدما، مضيفة أنه ما زال "من غير الواضح" ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق نهائي.

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وأوضحت "إن بي سي" نيوز أن الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقا عام 2021، وتشمل تبادلا محتملا للأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية.

ويشمل ذلك السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الموقعة على إيران.

وقالت الشبكة الأميركية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، إن الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين بحثوا الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة في كوريا مع إمكانية إشراف دولة ثالثة مثل قطر على هذه العملية.