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من طراز إف 16 - رويترز
مقاتلات أميركية - أرشيفية

مقاتلتان أميركيتان تعترضان أربع طائرات روسية قرب آلاسكا

نوراد: الطلعات الروسية "تحدث بشكل منتظم ولا تمثّل تهديداً أو تُعتبر نشاطاً استفزازياً"

واشنطن - فرانس برس
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أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) الثلاثاء أنّ مقاتلتين أميركيتين اعترضتا أربع طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي للولايات المتّحدة فوق آلاسكا.

وقالت "نوراد" في بيان إن هذا الاعتراض "الروتيني" للطائرات الروسية الأربع، وبينها قاذفة ثقيلة من طراز تو-95 ومقاتلة من طراز سو-35، حدث يوم الإثنين.

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ولا تعني عملية الاعتراض أنّ الطائرات الأجنبية انتهكت بالضرورة الأجواء الأميركية أو الكندية إذ إنّ نوراد ترسل مقاتلات لمواكبة أيّ طائرة حربية إذا ما حلّقت قريباً جداً من المجال الجوي لأميركا الشمالية.

وأكّد البيان أنّ "الطائرات الروسية ظلّت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".
وذكّرت نوراد في بيانها بأنّ هذه الطلعات الروسية "تحدث بشكل منتظم ولا تمثّل تهديداً أو تُعتبر نشاطاً استفزازياً".

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