البرلمان الصيني: واشنطن تنشر دعاية خبيثة ضدنا

جددت الصين انتقاداتها للولايات المتحدة على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته القوات الأميركية الأسبوع الماضي، مشعلة أزمة دبلوماسية حادة مع غريمها الاقتصادي الأقوى.

واتهم البرلمان الصيني، في بيان اليوم الخميس، المشرعين الأميركيين بالتعدي على سيادة الدول الأخرى بعد أن أقرت أميركا إجراء يدين اختراق المنطاد لمجالها الجوي.

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كما كرر التأكيد أن المنطاد الذي أسقط أوائل الشهر الحالي، كان مدنيا غير مأهول وخاصا بأبحاث الطقس، وهو ادعاء رفضته واشنطن مستشهدة بمسار رحلته وحمولته من معدات المراقبة.

دعاية خبيثة

إلى ذلك، اعتبر أن مجلس النواب الأميركي "بالغ عمدا في تضخيم التهديد الصيني".

ورأى أن تلك التصرفات تشكل دعاية خبيثة بحتة وتلاعبا سياسيا.. وأن بعض السياسيين في الكونغرس قاموا بإذكاء النيران، وكشفوا تماما عن مخططاتهم الشريرة لمعارضة الصين وتحجيمها.

كذلك اتهم واشنطن بالتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وانتهاك سيدتها ومراقبتها.

وكانت الخارجية الصينية أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات ضد الكيانات الأميركية المرتبطة بأي شكل بإسقاط المنطاد، دون الخوض في تفاصيل.

أتى ذلك، بعدما فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على ستة كيانات صينية قالت إنها مرتبطة ببرامج بكين للطيران، بعد أن ألغى وزير الخارجية أنتوني بلينكن زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الصينية، ما أدى إلى تجميد مفاجئ لما اعتبره البعض زخما لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وتايوان ومطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.