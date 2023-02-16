اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
U.S. House Republican leader Kevin McCarthy (R-CA) reaches out to hug Republican Conference Chair Elise Stefanik (R-NY) as he is applauded by Republican members of the House after Stefanik nominated McCarthy to be the next Speaker of the House before a vote in the House Chamber on the first day of the new Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 3, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
(أرشيفية -رويترز)

لمواجهة مسيرات إيران.. تشريع جديد بمجلس الشيوخ الأميركي

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في سبيل مواصلة كبح جماح المسيرات الإيرانية، تقدم عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يندد بتلك المسيرات ويطالب بالتصدي لها.

كما دعوا إدارة الرئيس جو بايدن إلى إنتاج أنظمة لمواجهة المسيرات الإيرانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس.

مبنى الكابيتول (أرشيفية من فرانس برس)
مبنى الكابيتول (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك، شددوا في نص المشروع الذي تقدموا به على أن طهران نشرت الفوضى في الشرق الأوسط وهددت ولا تزال الأمن العالمي، عبر نشاطاتها هذه.

وأوضحوا أن هذا المشروع "يضيف طابعا رسميا على اتفاقات الأبحاث والتطوير بين أميركا وحلفائها في الشرق الأوسط لإنتاج أنظمة تواجه مسيرات إيران.

الأدلة تتزايد

أتت تلك الخطوة، بعدما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، أمس الأربعاء أن الأدلة تتزايد على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة، ومن جانب روسيا أيضا في حربها على الأراضي الأوكرانية.

بدوره شدد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا على أن طهران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن دور شركاء الولايات المتحدة أساسي في التصدي لهذه الأنشطة.

وكانت الإدارة الأميركية فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على مؤسسات وشركات إيرانية لاسيما الحرس الثوري، بسبب نشاطاته في مجال "الدرون"، وتزويده القوات الروسية بها.

ولطالما وجهت انتقادات لطهران بسبب دعمها للعديد من الميليشيات في الشرق الأوسط، لاسيما في العراق واليمن ولبنان، ما يزعزع أمن تلك البلدان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط