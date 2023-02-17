اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جندي أوكراني في باخموت شرق أوكرانيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أميركا: تصعيد روسيا بأوكرانيا دليل على عدم اهتمام بوتين بالحوار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت البعثة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة أن الهجمات التي تشنها روسيا في أوكرانيا دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهتم بالحوار والدبلوماسية الجدية.

موسكو: الناتو متورط لأقصى حد في النزاع بأوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو: الناتو متورط لأقصى حد في النزاع بأوكرانيا



وأضافت البعثة في حسابها على تويتر أن الولايات المتحدة وشركاءها في الحلف سيواصلون دعم قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها أمام موسكو، التي تشن عملية عسكرية هناك منذ عام.

يأتي ذلك بعدما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، من مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، مؤكدا أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع موسكو تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.

وقال في مقابلة "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".

من القصف الروسي على باخموت شرق أوكرانيا - رويترز
من القصف الروسي على باخموت شرق أوكرانيا - رويترز

هجمات روسية متصاعدة

جاءت هذه التصريحات، مع تصاعد الهجمات الروسية في الشرق الأوكراني، حيث ما زالت موسكو تكثف ضرباتها على باخموت الاستراتيجية، قبيل أيام من طي الحرب التي اندلعت بين الطرفين في 24 فبراير 2022، عامها الأول وقبل هجوم فتاك متوقع أوائل الربيع.

في حين يتوقع أن يسلم الغرب كييف في الأسابيع المقبلة دبابات حديثة ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى وهي أسلحة قد تزيد من مشاكل الجيش الروسي، وتساعد الأوكران على صد هجومه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يدعو المصريون إلى مقاطعة اللحوم والدواجن؟ لماذا يدعو المصريون إلى مقاطعة اللحوم والدواجن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط