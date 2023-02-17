بايدن: لا أعتقد أن الصين تريد تخريب علاقتها بنا

على الرغم من التوتر المتصاعد الذي ساد علاقات البلدين خلال الأسابيع الماضية، جراء "مناطيد التجسس"، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يريد تخريب العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، بعد الملاحظات التي أدلى بها حول منطاد التجسس الصيني مساء أمس الخميس، "أعتقد أن آخر ما يريده شي هو تخريب العلاقة وقطعها مع الولايات المتحدة ومعي".

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لم نبالغ

أما عن إسقاط المنطاد الصيني أوائل الشهر الحالي، والأجسام المجهولة الثلاثة الأخرى فوق أميركا الشمالية، فقال:" لا أعتقد أن إسقاطها كان ردة فعل مبالغ فيها".

كما أردف أنه تلقى توصية من الجيش بذلك، وقد نفذها، علماً أنه كان من الأسهل عدم إسقاطها، وفق تعبيره.

جاء هذا الكلام بعد ساعات على تجديد بكين أمس انتقادات لواشنطن، إذ شن البرلمان الصيني هجوماً لاذعاً على المشرعين الأميركيين، متهماً إياهم بالتعدي على سيادة الدول الأخرى.

يشار إلى أنه منذ إسقاط الجيش الأميركي للمنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، في الخامس من الشهر الحالي، قبالة سواحل ساوث كارولاينا، عبر طائرة مقاتلة من طراز إف-22، بعد أن حلق لأيام، فوق الأراضي الأميركية، شهدت العلاقات الأميركية الصينية المتوترة أصلا، مزيداً من التدهور، تجلت عبر التصريحات الإعلامية للعديد من مسؤولي البلدين.

كما أدت تلك الحادثة إلى تجميد مفاجئ لما اعتبره البعض زخماً خجولاً مؤخرا، لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وتايوان ومطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.