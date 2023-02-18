بلينكن لرئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بالاتفاق الاستراتيجي معكم

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع بغداد بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

كما قالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن شدد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن على دعمه العراق مستقر وآمن ويتمتع بالسيادة.

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وأبدى بلينكن استعداد بلاده لدعم جهود السوداني في تحقيق الاستقرار ونمو الاقتصاد العراقي بما في ذلك عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وأضاف البيان أن الجانبين اعترفا بأن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته بعد، وأنهما جددا التزامهما المشترك بالأمن الإقليمي وإلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم "الإرهابي".

تبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية

من جانبه، أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم نظيره الأميركي رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني أكد لبلينكن أن حكومته تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة.

كما أضاف السوداني أن العراق يولي أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، فيما تركز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز.