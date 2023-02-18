هاريس: إيران وكوريا الشمالية تدعمان موسكو والصين متورطة

جددت الولايات المتحدة التصعيد ضد روسيا، اليوم السبت. ففي كلمة ألقتها نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس في اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن، شددت على أن بلادها لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار.

واتهمت الصين بالتورط في دعم موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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كما أشارت إلى أن إيران وكوريا الشمالية تقدمان الدعم العسكري للقوات الروسية.

لن نسمح بانتصار بوتين

إلى ذلك، رأت أن تحالف الناتو أصبح قوياً فيما باتت روسيا ضعيفة.

كما اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مشددة على أن مجرمي الحرب لن يفلتوا من العقاب.

وأكدت دعم بلادها المتواصل لكييف، قائلة: "لا يمكننا السماح لبوتين بالانتصار".

بدوره شدد كل من أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولنبرغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال حديثهما بالمؤتمر على وجوب دعم كييف بكل السبل، وعدم السماح لبوتين بالانتصار.

وكانت الولايات المتحدوة كررت مراراً في السابق اتهاماتها لإيران وكوريا الشمالية والصين بدعم موسكو.

فيما نفت طهران وبكين الأمر، وأكدتا عدم تحيزهما لأي جهة في الصراع الروسي الأوكراني. على الرغم من كافة المعلومات التي أكدت سابقا استعمال القوات الروسية لطائرات درون إيرانية فوق الأراضي الأوكرانية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير الماضي، أغدقت الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن المساعدات المادية والعسكرية على القوات الأوكرانية، في حين فرضت مئات العقوبات على الروس.