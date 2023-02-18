6 قتلى بطلاق نار عشوائي بولاية مسيسبي الأميركية

ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأميركية الجمعة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

ووقع الحادث في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.

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مسلح مجهول

كما نقلت محطة دبليو جيه تي في 12 التلفزيونية عن قائد شرطة مقاطعة تيت براد لانس قوله إن المسلح المجهول اقتحم متجرا وقتل رجلا بالرصاص ثم ذهب إلى منزل قريب وقتل امرأة.

وأضافت المحطة أنه توجه بعد ذلك إلى منزل يعتقد أنه كان يعيش فيه وأطلق النار وقتل شخصين هناك.

BREAKING: Six innocent people have been murdered with a GUN in Mississippi TODAY.



if you were sick and tired of me making these post every day, Good. You should be.



This crap doesn’t happen anywhere else in the world but America. — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 17, 2023

وقالت إن نائب رئيس البلدية رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه به وحاول إيقافها ولكن قائدها استمر في طريقه وجرى مطاردته إلى أن تم اعتقاله في أحد المنازل.

ضحيتان أيضاً

يشار إلى أن أفراد الشرطة عثروا في ذلك المنزل على ضحيتين أخريين أحدهما ميت في سيارة والآخر ميت على الطريق.

وقال حاكم ولاية مسيسبي تيت ريفز على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده ولم يعرف بعد الدافع وراء ما قام به.