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من مكان الحادث

6 قتلى بطلاق نار عشوائي بولاية مسيسبي الأميركية

السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده دون معرفة الدوافع

دبي - العربية.نت
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ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأميركية الجمعة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

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ووقع الحادث في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.

مسلح مجهول

كما نقلت محطة دبليو جيه تي في 12 التلفزيونية عن قائد شرطة مقاطعة تيت براد لانس قوله إن المسلح المجهول اقتحم متجرا وقتل رجلا بالرصاص ثم ذهب إلى منزل قريب وقتل امرأة.

وأضافت المحطة أنه توجه بعد ذلك إلى منزل يعتقد أنه كان يعيش فيه وأطلق النار وقتل شخصين هناك.

وقالت إن نائب رئيس البلدية رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه به وحاول إيقافها ولكن قائدها استمر في طريقه وجرى مطاردته إلى أن تم اعتقاله في أحد المنازل.

ضحيتان أيضاً

يشار إلى أن أفراد الشرطة عثروا في ذلك المنزل على ضحيتين أخريين أحدهما ميت في سيارة والآخر ميت على الطريق.

وقال حاكم ولاية مسيسبي تيت ريفز على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده ولم يعرف بعد الدافع وراء ما قام به.

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