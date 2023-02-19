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السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز
بوب مينينديز ‏
احتجاجات إيران

السيناتور مينينديز: خسرنا الثورة الخضراء ويجب ألا نخسر ثورة إيران الحالية

بهلوي يؤكد وجود خطة لإحداث التغيير في إيران

  بندر الدوشي - واشنطن 
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وجه السيناتور الديموقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز، نداء إلى المجتمع الدولي لدعم الثورة الإيرانية وقال في مؤتمر ميونخ للأمن خسرنا الثورة الخضراء ولا يمكن أن نخسر الثورة الإيرانية الحالية.

وقال ىمينينديز ‏"أعتقد أن هذه العملية (انتفاضة إيران) هي فرصة إذا اغتنمناها. لقد فقدنا الثورة الخضراء؛ ولا يمكننا أن نفقد ثورة أخرى مرة أخرى".

وأضاف السيناتور الديموقراطي أنه توجد حاليًا "إمكانية أن تكون إيران ديمقراطية وعلمانية تعيش داخل أسرة الأمم، ويمكن أن تكون مزدهرة بشكل لا يصدق بسبب شعبها، ويمكنها القيام بذلك دون تهديد أمن جيرانها والعالم".

ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي
ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي

من جهته قال رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، أمس السبت، إن مجموعة من الإيرانيين في الخارج ستزيد من دعمها لحركات المعارضة في البلاد حتى تتمكن من مواصلة الضغط على السلطات هناك، وسط حملة النظام على الاحتجاجات.

وهزت الاضطرابات إيران منذ وفاة شابة كردية إيرانية أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر، بسبب ارتدائها ملابس اعتبرتها الشرطة غير لائقة. وتمثل هذه الاحتجاجات أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ الثورة.

وبحث 8 معارضين إيرانيين في الخارج، منهم بهلوي نجل شاه إيران المخلوع، سبل توحيد المعارضة المنقسمة في وقت سابق من هذا الشهر، في ظل تنظيم فعاليات داخل البلاد مؤيدة للحكومة بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال بهلوي لرويترز، في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: من المهم أن يكون لدينا عنصر للضغط الداخلي على النظام، لأن الضغط الخارجي بفرض العقوبات يضعف النظام، لكنه لا يكفي للقيام بالمهمة.

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وأضاف بهلوي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له: نبحث سبل دعم الحراك في الوطن.. يجري الكثير من النقاش حول (سياسة) الضغوط القصوى والمزيد من العقوبات، ولكن بالتوازي مع الضغوط القصوى هناك حاجة إلى أقصى قدر من الدعم. وأوضح بهلوي، أن التركيز الفوري سينصب على ضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، والمساعدة في تمويل الإضرابات العمالية من خلال صندوق مالي، وإيجاد سبل لتسهيل تحويل الأموال إلى إيران.

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