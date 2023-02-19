بكين تدعو واشنطن لضرورة حل الأضرار التي لحقت بالعلاقات
بيان: نقاش غير رسمي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بناء على طلب الولايات المتحدة
نقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي قوله لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه يجب على الولايات المتحدة تسوية الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة جراء الاستخدام العشوائي للقوة.
وقالت الوزارة في بيان، إن وانغ أبلغ بلينكن بضرورة أن تغير واشنطن مسارها بشأن "ما يسمى حادث المنطاد" الذي وقع في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة لما وصفته واشنطن بمنطاد تجسس ولكن بكين قالت إنه كان مخصصا لرصد الطقس.
وقال البيان الصيني إن الاثنين أجريا نقاشا غير رسمي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بناء على طلب الولايات المتحدة.
وكان بلينكن، التقى مساء السبت، في ميونيخ بألمانيا، نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.
وقال المصدر نفسه، السبت، إن اللقاء كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن.
وأضاف أنه تم في مكان لم يكشف عنه بعيدا عن وسائل الإعلام.
حرب باردة
وأثناء اللقاء، شدد الوزير الأميركي لنظيره على أن واشنطن لا تسعى لحرب باردة جديدة.
كما أكد في كلامه أن حادث المنطاد الصيني يجب ألا يتكرر أبداً.
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