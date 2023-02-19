مقتل سائق سيارة تسلا إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء بكاليفورنيا

أعلنت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أن سائق سيارة تسلا لقي حتفه في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت إثر اصطدامه بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات تسلا المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.

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وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة كونترا كوستا على تويتر أن راكبا في تسلا نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وأضافت أن أربعة من رجال الإطفاء خرجوا من المستشفى بعد تقييم حالتهم وإصابتهم بجروح طفيفة.

وأوضحت الإدارة أن الشاحنة كانت متوقفة بإحدى الحارات المرورية للتعامل مع حادث سابق.

وأعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الخميس أن تحقيقها الذي انطلق في 2021 "بشأن نظام القيادة الآلية في تسلا وأنظمة المركبات المرتبطة به مفتوح ونشط". ويتضمن التحقيق فحص ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن يقظة السائقين بدرجة كافية.

جاء البيان بعدما أعلنت تسلا استدعاء أكثر من 362 ألف سيارة في الولايات المتحدة لتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن أثارت الجهات التنظيمية مخاوف بشأن كون نظام مساعدة السائق لا يلتزم بما يكفي بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في حوادث.