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مقابلة خاصة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن
زلزال تركيا

بلينكن: نقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية

بلينكن: إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم نحدد موعدا لتسليمها

العربية.نت
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قال وزير الخارجية أميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية.

وأضاف بلينكن: قدمنا مساعدات للمناطق المنكوبة بتركيا بقيمة مليون دولار.

وفي سياق آخر أكد بلينكن أن إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم يحدد موعدا لتسليمها.

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