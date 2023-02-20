زلزال تركيا
بلينكن: نقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية
بلينكن: إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم نحدد موعدا لتسليمها
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قال وزير الخارجية أميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية.
وأضاف بلينكن: قدمنا مساعدات للمناطق المنكوبة بتركيا بقيمة مليون دولار.
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وفي سياق آخر أكد بلينكن أن إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم يحدد موعدا لتسليمها.
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