بلينكن: نقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية

قال وزير الخارجية أميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية.

وأضاف بلينكن: قدمنا مساعدات للمناطق المنكوبة بتركيا بقيمة مليون دولار.

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وفي سياق آخر أكد بلينكن أن إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم يحدد موعدا لتسليمها.