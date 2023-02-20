رئيس النواب الأميركي يسلم التسجيلات السرية لاقتحام الكونغرس إلى "فوكس نيوز"
الفيديوهات سيعرضها تاكر كارلسون في برامجه على شبكة "فوكس نيوز"
قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي إن المذيع تاكر كارلسون من قناة "فوكس نيوز" حصل على حق الوصول الحصري إلى 41000 ساعة من فيديوهات مراقبة الكابيتول أثناء اندلاع أعمال الشغب في 6 يناير، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وكان منتجو برنامج كارلسون في مبنى الكابيتول هيل الأسبوع الماضي لبدء التدقيق في التسجيلات، والتي تتضمن زوايا كاميرا متعددة من جميع أنحاء المبنى. وسيبدأ بث المقتطفات الأسابيع المقبلة. وتساءل كارلسون مرارًا عن الروايات الرسمية لمحاولة اقتحام الكابيتول، وقلل من أهمية التمرد باعتباره "تخريبًا".
وتتوفر حاليا لعروض المذيع وهي: "تاكر كارلسون تونايت" على قناة "فوكس نيوز" ، و "تاكر كارلسون توداي" و "تاكر كارلسون أوريجينالز" على خدمة البث المباشر "فوكس نيشن"، مجموعة هائلة من المواد لعرضها.
ويقول كارلسون: "لم يكن هنا أبدًا أي سبب شرعي لبقاء هذه اللقطات سرية". وأضاف: "من المستحيل بالنسبة لي أن أفهم سبب انزعاج أي شخص شريف من ذلك".
وعرضت لجنة 6 يناير عدة مقتطفات من اللقطات في جلسات الاستماع العام الماضي.
وقال مكارثي للصحافيين الشهر الماضي إنه يعتقد أن "الجمهور الأميركي يجب أن يرى كل ما حدث بالفعل بدلاً من تقرير مكتوب على أساس سياسي".
ودافع كارلسون من أجل نشر الفيديوهات، وجادل في برنامجه الشهر الماضي أن واشنطن لديها "نظام من السرية والخداع".
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