أميركا: تعليق روسيا العمل بـ"نيو ستارت" قرار غير مسؤول

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن (نيو ستارت) "مؤسف للغاية وغير مسؤول"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار بشأن هذه القضية.

وقال بلينكن في أثينا في ختام زيارته إلى المنطقة والتي استمرت خمسة أيام "ما زلنا مستعدين للتحدث عن وضع ضوابط للأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم أو في علاقتنا".

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كما تابع "سنراقب روسيا لمعرفة خطوتها التالية بعد تعليق العمل بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية"، مبيناً أن واشنطن ستتصرف بطريقة مناسبة لحماية أمنها وأمن حلفائها.

معلومات عن معاهدة نيو ستارت بين أميركا وروسيا

بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة واشنطن

تأتي هذه التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، اليوم، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية.

وقال إن روسيا علقت مشاركتها في المعاهدة مع الولايات المتحدة التي تضع قيودا على الترسانات النووية الاستراتيجية لدى الجانبين.

كما تابع: "أجد نفسي مضطرا للإعلان اليوم أن موسكو علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

ما هي معاهدة "نيو ستارت"؟

و"نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

ووقعت المعاهدة في 2010 التي تنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ 1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ 800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.

وكان بوتين قد مدد المعاهدة في يناير/كانون الثاني 2021 لخمس سنوات حتى العام 2026.

فيما أعلنت موسكو مطلع آب/أغسطس 2022 تعليق عمليات التفتيش الأميركية المقررة لمواقعها العسكرية في إطار الاتفاق، قائلة إنها تصرفت ردًا على العراقيل الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة.