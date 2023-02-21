ترمب: سياسة بايدن في أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة

جدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، انتقاداته للرئيس الحالي جو بايدن، وللسياسة التي انتهجها في الملف الروسي الأوكراني.

واعتبر ترمب أن تصرفات بايدن، وسياسته تجاه أوكرانيا، تدفع الإنسانية نحو حرب عالمية ثالثة.

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كما كتب في تعليق على حسابه في شبكة "تروث سوشيال": إذا تابعت وفهمت الخطوات التي يتخذها بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، فسترى أنه يقوم بشكل ممنهج، ولكن ربما دون وعي، بدفعنا نحو ما يمكن أن يصبح قريباً حرباً عالمية ثالثة".

أليس جنوناً؟

إلى ذلك، تساءل"أليس هذا جنونا؟"

وخلال حديثه في تجمع حاشد في فلوريدا أمس الاثنين، أكد ترمب أنه في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة فسيتصل على الفور بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويرتب اجتماعاً لحل الوضع حول أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن.

جاء تعليق الرئيس الجمهوري السابق بعد زيارة مفاجئة قام بها بايدن إلى كييف أمس، لتأكيد دعم بلاده والغرب للقوات الأوكرانية، مع دخول الصراع الروسي الأوكراني عامه الثاني، وسط توقعات بأن يطول أمده أكثر بعد.

ولطالما وجه ترمب انتقادات لخلفه تجاه العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الأوكراني.

يذكر إلى أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، دخلت عامها الثاني، وسط تحضيرات عسكرية روسية لشن هجوم جديد في الربيع المقبل من أجل استعاد العديد من المناطق شرقاً.

في حين يشحذ الغرب العدة لإرسال مزيد من الأسلحة المتطورة إلى كييف، بما فيها صواريخ ودبابات قتالية حديثة، كما يعد لفرض حزمة عقوبات جديدة على الروس.