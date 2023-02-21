قائد أميركي رفيع: يجب أن نسرع بتعزيز دفاعاتنا ضد الصين

وسط التوترات المتزايدة التي شهدتها العلاقات الصينية الأميركية لاسيما بعد إسقاط منطاد التجسس فوق ونتانا مطلع الشهر الحالي، شدد رئيس الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، على أهمية الاسراع في تعزيز دفاعات الولايات المتحدة.
كما اعتبر أن " الصراع الحالي الذي تشهده الساحة الدولية هو الأخطر منذ عقود بسبب كوريا الشمالية وبكين وموسكو".
منع حدوث أي نزاع
وقال: "لا بد من إسراع واشنطن والحلفاء في تعزيز دفاعاتهم ضد الصين".
كذلك اعتبر أن الولايات المتحدة نفسها بحاجة إلى تحسين وضع قوتها في المحيط الهادئ، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست. وأردف قائلا: "كل شيء يجب أن يسير بشكل أسرع لمنع حدوث أي نزاع".
وكان الجيش الأميركي أسقط في الرابع من فبراير قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الصيني بعدما حلق لأيام في السماء.
فيما أفاد البنتاغون بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.
إلا أن بكين نفت ذلك، مؤكدة أنه منطاد مدني، هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، انحرف عن مساره بسبب الطقس، وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية، ومتوعدة برد مناسب.
يشار إلى أن حادثة المنطاد فاقمت التوتر المتصاعد أصلا بين البلدين، جراء العديد من الملفات في طليعتها مسألة استقلال تايوان، وحقوق الأقليات في الصين، بالإضافة إلى الملف الأوكراني الروسي وغيرها.
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