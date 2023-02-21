مدير سكك الحديد بأوكرانيا يكشف.. خبايا رحلة بايدن بالقطار

بعد الكتمان الشديد الذي أحاط بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المفاجئة إلى كييف، كشف مدير السكك الحديد في أوكرانيا بعض الخبايا عن تلك الرحلة.

ففي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، قال ألكسندر كاميشين، بشكل طريف "إليكم القصة وراء زيارة بايدن، وكيف ولد قطار الرئاسة الأول أو RailForceOne"

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20 ساعة بالقطار

كما أوضح أنه من "أصل 24 ساعة، أمضى الرئيس بايدن 20 ساعة في القطار (في كلا الاتجاهين)، و4 ساعات فقط في كييف."

وأضاف "لهذا كان من المهم جداً أن نتعامل مع الموضوع بشكل مناسب وقد فعلنا"، في إشارة إلى تأمين كل سبل الراحة والأمان أيضا.

رحلة معقدة

كذلك أردف أن الرحلة كانت معقدة جداً، معبرا أن السكك الحديد ساعدت أوكرانيا على الصمود في هذه الحرب الروسية.

إلى ذلك وجه اعتذاره إلى الأوكرانيين، لأن الشركة اضطرت أن تؤخر عددا من الرحلات، إلا أنه أردف أن 90% من الرحلات سارت وفق الجداول والتوقيت المحدد مسبقا.

يشار إلى أن التحضير لتلك الزيارة السريعة استغرق أياماً عدة من التنسيق بين واشنطن وكييف.

فوراء الكواليس كان المسؤولون في البيت الأبيض ووكالات أخرى يخططون بشكل مكثف لبايدن للقيام برحلته هذه قبل أيام من الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

إذ بعد تخطيط على مدى أشهر، قرر بايدن يوم الجمعة المضي قدماً في الرحلة، وفقاً للبيت الأبيض. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس نُقل إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن وغادر في الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش يوم الأحد على متن طائرة تابعة لسلاح الجو برفقة عدد من مساعديه، فيما رافقه وفد إعلامي محدود للغاية لم يضم سوى مراسل ومصور بدلاً من الوفد الكبير المعتاد.

ثم طار ليلاً إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، حيث زُوِّدت الطائرة بالوقود، قبل أن يتوجه إلى رزيسزو في جنوب شرقي بولندا. وبعد ساعة واحدة بالسيارة، وصل إلى برزيميسل، وهي مدينة تقع على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

ليستقل بعدها القطار ليل الأحد إلى كييف في رحلة استمرت عشر ساعات، حيث سار هذا القطار في الظلام وعلى متنه وجود أمني مكثف!.