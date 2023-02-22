بايدن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" خطأ جسيم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن كان "خطأ جسيماً".

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين عن موقفه من قرار موسكو تعليق مشاركتها في المعاهدة التي تنص على خفض عدد الأسلحة النووية، أجاب بايدن: "خطأ جسيم"، وفق فرانس برس.

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بحث دعم أوكرانيا

يشار إلى أن الرئيس الأميركي تحدث قبل اجتماع في العاصمة البولندية وارسو مع قادة 9 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من وسط وشرق أوروبا (بلغاريا، جمهورية التشيك، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا) وبحضور الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

والاجتماع الذي بدأ قبيل الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش، مخصص أساساً لبحث دعم أوكرانيا وتأكيد الالتزامات المتبادلة داخل الناتو.

كما لفت بايدن قبل الاجتماع إلى عضوية فنلندا في الناتو، مشدداً على أن الدول التسع المشاركة في اللقاء تظل "خط الجبهة في دفاعنا الجماعي".

تكثيف الدعم

من جهته، أكد ستولتنبرغ أنه "يجب أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا ونكثفه ونمنحها ما تحتاجه للانتصار"، مضيفاً: "لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكن عندما تنتهي، علينا التأكد من أن التاريخ لن يعيد نفسه".

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأميركي بولندا في وقت لاحق بعد الظهر ليعود إلى بلاده.

يذكر أن مجلسي البرلمان الروسي صادقا، الأربعاء، على قرار تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت، وهو قرار أعلنه، الثلاثاء، الرئيس فلاديمير بوتين واستنكرته القوى الغربية بشكل جماعي.