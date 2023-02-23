أميركا.. نائبة جمهورية تدعو لـ "طلاق وطني" بين الولايات الحمراء والزرقاء

أثارت النائبة الجمهورية المتشددة مارجوري تايلور جرين، الكثير من الانتقادات بعد أن ضربت على وتر حساس عبر الطيف السياسي هذا الأسبوع بدعوتها إلى "الطلاق الوطني" ما بين الجنوب والشمال بسبب الثقافة اليسارية المسيطرة على الحكومة، على حد وصفها.

وتسببت دعوة جرين لتقسيم الولايات المتحدة إلى دولتين ولايات حمراء وزرقاء في غضب أعضاء كلا الحزبين، كما جلبت للجمهوريين صداعا غير مرغوب فيه.

مادة اعلانية

وفي حين أن غرين معروفة بخطابها التحريضي الذي يثير استفزاز الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، فإن كلماتها تكتسب أهمية جديدة الآن بعد أن أصبحت حليفًا رئيسيًا لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وتعمل في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب.

كما أنها تضع عينيها وفق مراقبين على محاولة محتملة لمنصب نائب الرئيس يقودها الرئيس السابق ترمب عام 2024.

وعلق بريان روزنوالد، المؤرخ السياسي في جامعة بنسلفانيا بالقول: "لقد كان هناك دائمًا ما يحدث في كلا الحزبين من المتطرفين الذين كانوا يذهبون إلى الأماكن التي لم يرتح إليها أحد". وتابع "إن وجود متطرف في الكونغرس ليس بالأمر الجديد، كما أن وجود شخص على استعداد لقول أشياء مجنونة ومحرقة ليس بالأمر الجديد حقًا، وما أعتقد أنه جديد هو أن هناك شخصًا ما يقول هذه الأشياء ويفعل هذه الأشياء ويتم احتضانه من قبل القيادة".

وأدلت غرين بتصريحات مماثلة في أواخر عام 2021، وجاءت خطوتها الأخيرة لتقسيم الأمة حسب الأيديولوجية السياسية. وتابعتها يوم الثلاثاء مع سلسلة تغريدات واسعة النطاق على تويتر متوسعة في منطقها. والتزم آخرون في حزبها الصمت بشكل ملحوظ بشأن هذه القضية.

ووصف حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس المحافظ الفكرة بأنها "شريرة"، وغردت النائبة السابقة ليز تشيني الجمهورية بأن "الانفصال غير دستوري. لا ينبغي لأي عضو في الكونغرس أن يدافع عن الانفصال يا مارجوري".