عقوبات أميركية واسعة على موسكو.. وفشل أوروبي بإصدار حزمة جديدة

أعلن البيت الأبيض مساء الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا، وذلك عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

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كما قالت جان بيار إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع عبر الإنترنت الجمعة بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وستكون الحرب في أوكرانيا أهم عناوين القمة الافتراضية لمجموعة السبع الجمعة التي سيشارك فيها زيلينسكي. في هذا الصدد، أضافت جان بيار "سيناقش القادة كيفية مواصلة دعمنا لأوكرانيا".

إلا أنها لم تكشف ما إذا كان أعضاء مجموعة السبع سيتبنّون الإجراءات الأميركية.

من بين الأهداف المحددة للعقوبات الأميركية الجديدة البنوك والكيانات التي تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات المفروضة في أعقاب الحرب التي الذي بدأت في 24 فبراير 2022.

وأضافت جان بيار أن الولايات المتحدة ستستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وكذلك "جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا".

وتابعت المتحدثة "سنعلن أيضاً عن مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة النجاح وحماية الناس من العدوان الروسي، وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة".

اخفاق أوروبي في الاتفاق على عقوبات جديدة

يأتي هذا بينما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت الخميس مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات. وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.

وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة. وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.

وذكرت المصادر أن من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش الجمعة لمحاولة إبرام اتفاق.