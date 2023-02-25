بايدن: بوتين يُصفّق لخطة الصين.. فكيف لها أن تكون جيدة؟!

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن فكرة تفاوض الصين على نتائج الحرب في أوكرانيا "غير عقلانية"، بعد أن طرحت بكين خطة سلام لإنهاء الصراع.

وأضاف بايدن في حديثه لقناة "إيه.بي.سي نيوز" في الذكرى السنوية الأولى للحرب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة".

مادة اعلانية

وقال "لم أر شيئا في الخطة من شأنه أن يشير إلى أن هناك شيئا سيكون مفيدا لأي شخص غير روسيا في حالة اتباع الخطة الصينية". وتابع أن "فكرة أن الصين تتفاوض على نتيجة حرب تعتبر حربا غير عادلة تماما بالنسبة لأوكرانيا هي فكرة غير عقلانية".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مساء الجمعة، أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الشريك الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تقديم بكين مقترحات لتسوية النزاع.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "أنوي لقاء شي جين بينغ. سيكون ذلك مهماً للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا".

وأعرب عن أمله ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة، الأمر الذي قالت الولايات المتحدة إن بكين تدرسه رغم نفي الأخيرة بشدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني "بالنسبة الي، هذا مهم للغاية، هذه النقطة الأهم"، مردفاً: "أريد أن أصدق أن الصين ستكون إلى جانب عالم عادل، أي إلى جانبنا".

وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.

ودعت الصين، الجمعة، إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهو اقتراح رفضته كييف ما لم يشمل سحب روسيا قواتها.

وتعد الخطة المنصوص عليها في ورقة وزارة الخارجية تكرارا إلى حد كبير للنهج الذي اتبعته الصين منذ أن أطلقت روسيا ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في 24 فبراير شباط من العام الماضي.