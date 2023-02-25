اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انتحار بمسدس
تعبيرية

للحد من انتحار العسكريين.. توجه أميركي لتشديد قوانين حيازة الأسلحة

العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم بأسلحة نارية

واشنطن - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوصت لجنة مستقلّة كلّفها البنتاغون التحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجّل في صفوف العسكريين الأميركيين بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنّ "غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".

وشكّل البنتاغون هذه اللجنة العام الماضي لدرس سبل الحدّ من حالات الانتحار التي تسجّل في صفوف الجيش الأميركي.

وأضاف التقرير أنّ "الحدّ من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات الانتحار".

"الشرطة وضعت القيود بيديه وأخذته".. أول تعليق لضحية سعد لمجرد ثقافة وفن "الشرطة وضعت القيود بيديه وأخذته".. أول تعليق لضحية سعد لمجرد

وضمّنت اللجنة تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كلّ أسلحتهم النارية الشخصية في سجلّات خاصة وحفظها في أماكن يتمّ إغلاقها بأقفال.

كذلك، أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدّتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة.

ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحّد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.

وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيّما من جانب المحافظين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟ عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط