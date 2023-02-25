اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Mohammad Ibrahim Bazzi محمد ابراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
حزب الله

واشنطن: توقيف أحد أبرز ممولي حزب الله في مطار بوخاريست

محمد إبراهيم بزي المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتقلت السلطات الرومانية الجمعة محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن.

واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.

محمد إبراهيم بزي
من 3
  • محمد إبراهيم بزي
  • محمد إبراهيم بزي
  • محمد إبراهيم بزي
(3 صور)
محمد إبراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
محمد إبراهيم بزي
إيران تؤكد أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى إيران ميليشيات إيران إيران تؤكد أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى

ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 مليون دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولار لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: "اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً".

وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعا طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟ عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط