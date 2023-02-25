واشنطن: توقيف أحد أبرز ممولي حزب الله في مطار بوخاريست

اعتقلت السلطات الرومانية الجمعة محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن.

واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.





محمد إبراهيم بزي محمد إبراهيم بزي محمد إبراهيم بزي

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ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 مليون دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولار لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: "اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً".

وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعا طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.