حكومة أفغانستان تفاجأت بانسحاب القوات الأميركية.. تقرير يكشف

كشف تقرير أميركي حكومي، الاثنين، أن حكومة أفغانستان السابقة تفاجأت بانسحاب القوات الأميركية.

وقال التقرير إن البنتاغون طمأن الحكومة السابقة عند الانسحاب من البلاد بالدعم الأمني وهو ما لم يحدث، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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كما بين التقرير الحكومي عن تحقيق أميركي تضمن اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتخل ي عن المتعاقدين الأفغان، فيما أشار إلى أن مسؤولين أفغان اتهموا بايد ن بعدم الالتزام باتفاق ترمب.

وكشف التقرير الأميركي أن تقييمات وزارة الدفاع الأميركية قللت من أهمية سحب المتعاقدين الأفغان، ورفضت التعاون مع التحقيق حول انهيار جيش أفغانستان.

طائرات وصواريخ بيد طالبان

كذلك، كشف عن وقوع طائرات وصواريخ ومعدات اتصال أميركية بيد حركة طالبان.

وذكر التقرير الحكومي أن أمير كا جهزت جيش أفغانستان المنهار بأكثر من 18 مليار دولار، كما أشار إلى أنه تم ترك معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار في أفغانستان.

إلى ذلك، طالب التقرير الحكومي بأهمية مراقبة مساعدات أوكرانيا وذلك لتجنب الوقوع في خطأ أفغانستان.

يذكر أن التقرير الحكومي حول أفغانستان هذا سيناقشه الكونغرس قريباً.

يذكر أن طالبان سيطرت على أفغانستان في 14 أغسطس 2021 بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأميركي.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً في أغسطس 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل، تزامن ذلك مع سيطرة الحركة على السلطة وهروب الرئيس السابق أشرف غني.