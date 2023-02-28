البيت الأبيض: الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة مهمة

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية تقديم 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
وأضاف أن الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة مهمة، مشيراً إلى أنها شريك استراتيجي لأميركا منذ 8 عقود.
في موازاة ذلك، أوضح البيت الأبيض لـ "العربية/الحدث أن العنف الجاري يدفعنا للعمل لأجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعن الملف اليمني، أشاد البيت الأبيض بدور السعودية لدعم الهدنة هناك، لافتاً إلى أن المملكة تقوم بخطوات كبيرة لدعم استقرار المنطقة.
حزمة مساعدات
يذكر أن وزير الخارجية السعودي زار كييف أمس، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديميترو كوليبا وعدداً من المسؤولين، حيث أعلنت المملكة عن تقديم حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بـ 410 ملايين دولار.
وجرى خلال اللقاء مع كوليبا، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
-
طالبان تعلن مقتل قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستانقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين، إن قوات أمن طالبان قتلت قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان.وفي وقت سابق اليوم أعلن ... العرب والعالم
-
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على بيلاروسياأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد عقوباته على بيلاروسيا لعام واحد بسبب "استمرار القمع" الذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ودعمه للحرب ... العرب والعالم
-
مخابرات أوكرانيا: الأشهر الـ3 المقبلة ستحسم مسار الحربأكد رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الاثنين، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون "نشطة للغاية" لحسم مسار المعارك."روسيا ... العرب والعالم